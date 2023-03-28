Fransa'da yapay su havzalarına karşı çıkan çevreci topluluğun fesih prosedürü başlatıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 25 Mart'ta yapay su havzaları inşaatı projesine karşı düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralandığı protestonun organizatörlerinden "Soulevement de la Terre" isimli çevreci topluluğun feshedilmesine ilişkin süreci başlattı.