Fransa'da Yangınları Çıkaran Şüpheli Gözaltına Alındı

Fransa'nın Brignais bölgesinde birçok yangına karıştığı öne sürülen 58 yaşındaki bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, yangınlardan sorumlu olduğunu itiraf etti.

Fransa'nın Rhone vilayetindeki Brignais bölgesinde, yaz boyunca birçok yangına karıştığı öne sürülen 58 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Rhone Jandarması sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son haftalarda Brignais bölgesinde, özellikle Garon Nehri boyunca birçok yeşil alanda çıkan yangınların yetkililere bildirildiğini duyurdu.

Açıklamada, kentsel alanda çıkan bu yangınlara itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve söz konusu kasıtlı yangınlarla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı belirtildi.

Jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda, aynı bölgede yaşayan 58 yaşındaki bir şüpheli hızla tespit edildi. Şüphelinin gözaltı sırasında çıkan yangınlardan sorumlu olduğunu itiraf ettiği ve yargı önüne çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
