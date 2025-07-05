Fransa'da Yangın: 400 Hektar Yeşil Alan Yandı

Fransa'nın Aude vilayetine bağlı Douzens köyünde çıkan yangında 400 hektar yeşil alanın yandığı belirtildi.

Aude vilayeti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 13.30 sularında Douzens'te A61 otoyolunun acil duruş şeridinde bir araçtan kaynaklı yangınla ilgili ihbar yapıldı.

Yangın bölgesine, 306 itfaiye eri, 60 kamyon, 9 yangın uçağı ve 2 helikopter sevk edildi.

Bölgede yaşayan 5 kişi tahliye edilerek, yakındaki Moux ve Fontcouverte köylerine gönderildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü ve bölgeye 180 itfaiye eri daha gönderildiği, ekiplerin yolda olduğu belirtildi.