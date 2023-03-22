Fransa'da Üniversite Öğrencileri Emeklilik Reformunu Protesto Etti

Fransa'daki bazı üniversitelerde eğitim, Pazartesi günü emeklilik reformunu protesto eden öğrenciler tarafından kısmen engellendi.

Fransa'daki bazı üniversitelerde eğitim, Pazartesi günü emeklilik reformunu protesto eden öğrenciler tarafından kısmen engellendi.

Paris, Montpellier, Toulouse ve Rennes'de benzer eylemler düzenlendi. Bu tür eylemlerin önümüzdeki günlerde de tekrar etmesi bekleniyor.

Öte yandan Fransız hükümetine karşı verilen iki gensoru önergesi için Ulusal Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadı ve sıcak tartışmaların ardından Pazartesi günü öğleden sonra yapılan oylamada önergeler az bir farkla reddedildi.

Bu, hükümetin halkta karşılık bulmayan emeklilik reformu yasa tasarısının, Parlamento'nun alt kanadında oylama olmaksızın kabul edildiği anlamına geliyor.

İki gensoru önergesinin sonuçlanmasının ardından Fransa'nın en büyük sendikası olan Genel Emek Konfederasyonu (CGT), 23 Mart'ta "seferberliği artırma" ve "devam eden grev ve gösterilere kitlesel katılım" çağrısı yaptı.

SES (Fransızca): JUDITH BRIAT, Jean Monnet Üniversitesi CGT Genel Sekreteri:

"Gizli bir şekilde, sabah saat 6.00'da toplandık. Şu ana kadar üniversite rektörlüğünden herhangi bir geri dönüş almadık."

Gerilim Fransa'nın genelinde artış gösterdi. Polis, Paris ve Lille'deki gösterileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Plan uyarınca 2027'den itibaren tam emekliliğe hak kazanmak için en az 43 yıl çalışmak gerekecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lyon'dan bildiriyor.

(XHTV)