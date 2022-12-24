Fransa'da Ulaşımı Aksatan Grevlerin Yılbaşı Hafta Sonunda Durdurulması İçin Anlaşmaya Varıldı Güncel Haberler PARİS, 24 Aralık (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare Saint Lazare tren istasyonundaki yolcular görülüyor, 23 Aralık 2022. PARİS, 24 Aralık (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare Saint Lazare tren istasyonundaki yolcular görülüyor, 23 Aralık 2022. Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi SNCF, Cuma günü ülkedeki işçi sendikalarıyla yılbaşı hafta sonunda grevlerin devam etmesini önlemek için bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak bu hafta sonu, yaklaşık her üç yüksek hızlı TGV tren seferinden biri iptal edildiği için seyahatler kesintiye uğramaya devam edecek. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Fransa Aralık Paris Güncel Haberler

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