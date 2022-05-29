Fransa'da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı - Haberler

- Fransa'da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı

PARİS - Fransa'da "uçan adam" olarak tanınan Franky Zapata, "Flyboard" ismini verdiği uçan kaykayı ile gösteri yaptığı esnada, 15 metre yüksekten göle düştü.

Fransa'da "uçan adam" ismiyle nam salan Franky Zapata, "Flyboard" ismini verdiği uçan kaykayı ile Fransa'nın Biscarrosse bölgesinde gösteri yaptığı esnada Biscarrosse Gölü'ne çakıldı. Kontrolünü kaybederek 15 metre yüksekten göle düşen Zapata'nın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Fransa'da her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Bastille Günü'nde kendi tasarımı olan uçan kaykayı ile uçuş yapan Zapata, 3 hafta sonra Manş Denizi üzerinden 22 dakikada geçişiyle akıllara kazınmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel