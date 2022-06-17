Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü
AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa basınındaki haberlere göre, Martillac'tan Gironde'a giden uçak henüz belirlemeyen nedenle ormanlık alana düştü.
Meydana gelen kazada uçaktaki 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.
Yere çakılan uçağın alev almasıyla ormanda 2 bin metrekarelik alan yandı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
AA / Alaattin Doğru - Güncel