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Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü

AA - Alaattin Doğru - Güncel
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Fransa'da uçak kazasında 3 kişi öldü

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, Martillac'tan Gironde'a giden uçak henüz belirlemeyen nedenle ormanlık alana düştü.

Meydana gelen kazada uçaktaki 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yere çakılan uçağın alev almasıyla ormanda 2 bin metrekarelik alan yandı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Bordeaux Fransa Güncel Haberler

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