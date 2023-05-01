Fransa'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemleri sürüyor

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere 9 kentte Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun katılımlı oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Fransa'da başkent Paris başta olmak üzere 9 kentte Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun katılımlı oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Türk seçmenler Paris'in yanı sıra Strazburg, Nantes, Bordo, Marsilya, Lyon, Mulhouse, İngre ve Clermont-Ferrand kentlerinde Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy vermeye başladı.

Uzun kuyrukların oluştuğu birçok sandık merkezinin önündeki yoğunluk sürüyor.

Paris, Strazburg, Nantes, Bordo, Marsilya ve Lyon'da 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar sürecek, Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre'de 29 Nisan'da başlayan oy verme işlemi bugün yerel saatle 18.00'de son bulacak.

Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu ikinci ülke olan Fransa'da, yerleşik 800 bin kadar Türk vatandaşından 397 bin 86'sı seçmen kategorisinde bulunuyor.

2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü sandığa gitmişti.