Fransa'da Türk koleksiyonerin eski model otomobil sergisi

Fransa'nın Lyon kentinde yaşayan Akif Solmaz, koleksiyonu için satın aldığı, Fiat 124 aracın da aralarında bulunduğu eski model otomobilleri festivallerde sergiliyor.

Ankara'dan 25 yıl önce ailesiyle Lyon'a yerleşen 3 çocuk babası Solmaz, inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başladı.

Çocukluğundan beri farklı modellerdeki otomobillere ilgi duyan 42 yaşındaki Solmaz, yaklaşık 7 yılda 1968, 1976, 1977 ve 1998 model otomobillerle koleksiyon oluşturdu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Givors Fatih Camisi Derneğinin 1-2 Haziran'da düzenlediği "Givors Türk Kültür Festivali"ne katılan Solmaz'ın otomobilleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

Solmaz, AA muhabirine, araç sürmeyi babasının otomobiliyle öğrendiğini söyledi.

Klasik otomobillere ilgisinin yıllar içerisinde arttığını dile getiren Solmaz, ilk olarak ilanda gördüğü 1977 model otomobili satın aldığını belirtti.

Solmaz, otomobili aldıktan sonra modifiyesini de kendisinin yaptığını ifade ederek, "Otomobilin sahibi vefat etmiş, çocukları da 22 yıl boyunca satmaya kıyamamışlar ama sonradan internete ilan vermişler, gittim, satın aldım. Bunun maliyeti 12 bin avroyu buldu. Kendi yaptıklarımı hesaplamıyorum, sadece parça olarak yaptığım masraflar bu. Aksesuarlarını, tekerlerini, jantlarını komple kendim yaptım. Sonra Türkiye'de bizim 'Hacı Murat' dediğimiz Fiat 124 buldum." dedi.

"Festivallere, düğünlere çağırıyorlar, gidiyorum. Seviyorum bu işi"

Yaklaşık 2 ay önce bir otomobil daha satın aldığını kaydeden Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolculuğumuz Ankara'dan Lyon'a dört gün sürdü, biraz zor geçti. Koleksiyon arabalarıyla uğraşmak zor aslında çünkü biraz mekanikten, modifiyeden anlamanız lazım. Jantları, aksesuarları, lambaları ve tamponunu değiştirmek, tamamen kendi zevkime göre kişiselleştiriyorum. Kendi zevkime göre yaptığım arabaları seviyorum. Şu anda elimde 4 araba var. Onları da sevdiğim için satamıyorum, kıyamıyorum satmaya. Böyle festivallere, düğünlere çağırıyorlar, gidiyorum. Seviyorum bu işi."

Solmaz, otomobillerinin en eskisinin 1968 model Fiat 124 olduğuna işaret ederek, "Ona şu anda modifiye yapmayı düşünmüyorum. Yüzde 100 orijinal olduğu için onu öyle bırakmayı düşünüyorum. Otomobillerimden biri de 1977 model Fiat 128. Fiat 131 diye tabir ettiğimiz 1976 model aracım var, otomobilimin biri de 1998 model Doğan SLX." diye konuştu.

"Herkesin bir hatırası olduğu için çok seviyorlar"

Otomobillerle gezerken yolda kendisini görenlerin ilgi gösterdiğini belirten Solmaz, "Çıktığım zaman çok aşırı ilgi gösteriyorlar, fazla olmadığı için. Bir de Türkler genelde daha çok ilgi gösteriyor, babasından, dedesinden kardeşine kadar herkesin bir anısı var. Bir şekilde bu arabalardan almışlar, binmişler. Kiminin düğün arabası olmuş. Herkesin bir hatırası olduğu için çok seviyorlar, çok ilgi gösteriyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor, seviyorum." dedi.

Solmaz, otomobillerini satmak istemediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bana bu 5 arabanın maliyeti 50 bin avroyu geçti. Ben bunları satsam güzel ve lüks bir araba alabilirim ama sevdiğim için satmak istemiyorum. Bunların devamını getirmek istiyorum. Bir hayalim daha var, Allah kısmet ederse, maddi durumum el verirse Türkiye'den bir tane 'Magirus' diye hitap ettiğimiz minibüsler var, eski dolmuş minibüsleri. Ondan getirmeyi düşünüyorum."