Fransa'da Türk Diasporasının 60. Yılı Etkinliği Düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fransa'nın Paris bölgesinde "Kuşaktan Kuşağa Fransa Türk Diasporasının 60. Yılı" başlıklı etkinlik düzenledi.

YTB'nin Paris'in banliyösü Goussainville kentinde düzenlediği etkinliğe çok sayıda siyasetçi ve Türk vatandaşı katıldı.

TRT Berlin Temsilcisi Ramazan Aktaş'ın sunuculuğunu üstlendiği "Kuşaktan Kuşağa Fransa Türk Diasporasının 60. Yılı" etkinliğinde, Sanatolia Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sanat Yönetmeni Tamer Barış Ülger ve orkestrası müzik şöleni sundu.

Etkinlikte, YTB'nin 60. Yıl Özel Destek Programı çerçevesinde Uluslararası Dayanışma İçin Türk Derneği ATSİ ve Paris Trabzonlular Derneği işbirliğiyle hazırlanan özel serginin ilk kez tanıtımı yapıldı.

Toplam 15 parçadan oluşan sergide, Fransa'daki Türk toplumunun 60 yıllık yolculuğunu anlatan fotoğraflar ve Türklerin bu ülkedeki yaşantısına ışık tutan dönemin Fransız gazetelerinden farklı kupürler yer aldı.

"Çocuklarımızı yetiştirirken artık çok yönlü yetiştirmemiz lazım"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fransa'da yaşayan Türklerin en güzel şekilde gelişerek imkanlarını artırmaları noktasında ellerinden gelen her türlü çalışmaya katkı vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Çam, "Çocuklarımızı yetiştirirken artık çok yönlü yetiştirmemiz lazım, çok dilli yetiştirmemiz lazım." diyerek, Fransa ve Türkiye arasındaki işbirliklerinin daha da gelişebileceğini kaydetti.

"Geldiğimiz yerlere hiçbir zaman zarar vermedik"

YTB Başkanı Abdulhadi Turus ise Türklerin geldiği yerlere katma değer sağladığını dile getirerek, "Geldiğimiz yerlere hiçbir zaman zarar vermedik. Ben de bir gurbetçi ailenin çocuğu olarak hepinize içtenlikle çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turus, dün Fransa'daki Ayasofya Camisi'ni gezdiğini aktararak, "O külliyede şunu gördüm: biz birlikte olduğumuz zaman hem bulunduğumuz ülkelere çok ciddi katma değerler sağlıyoruz, hem de kendi kültürümüzle omuz omuza vererek büyük eserler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer de Fransa'ya 1965 ile 1974 yılları arasında işgücü anlaşması kapsamında gelen Türklerin zor ve ağır şartlarda çalıştığını ve Fransa'nın kalkınmasında büyük rol üstlendiğini belirtti.

Demirer, 'birinci kuşak' olarak adlandırılan Türklerin Fransa'da çok kısa sürede kök salarak toplumsal yaşamın tamamında yer edindiğini vurgulayarak, "Üniversite mezunu gençlerimizin sayısının artması, yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Türk toplumunun Fransa'daki görünürlüğünü, saygınlığını ve etkisini güçlendirecek bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ise "Fransa'daki Türk toplumu her şeyden önce iki ülke arasında dostluk ve işbirliği bağlarını kuvvetlendiren önemli bir aktör." dedi.

Yılmaz, Türk vatandaşlarının her sektörde önemli yerlere gelmesini arzuladıklarını dile getirerek, Türkçenin buradaki gençlerin kültürleri ve Türkiye ile aralarındaki temel bağı oluşturduğunu ifade etti.

Goussainville Belediye Başkanı Abdelaziz Hamida da, Fransa'daki Türk diasporasının geliştiğini görmekten memnun olduğunu dile getirerek, buradaki Türk toplumunda doktor, mühendis ve siyasetçilerin de olduğunu kaydetti.

"Vatanımızı da hiç unutmadık"

Fransa'ya gelen birinci nesilden Nazmi Baltacı, Fransa'da sabrederek zorluklara katlandıklarını belirterek, "Fransa'ya alıştık ve sevdik, ama vatanımızı da hiç unutmadık." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki 4 nesilden İrem ve Arda Sağlam ise her iki ülkelerini de çok sevdiklerini ifade ederek, "Türkçeyi de Fransızca kadar iyi konuşmak için gayret ediyoruz." dedi.

Etkinliğe, Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkan Yardımcısı ve Goussainville Spor ve Kültür Derneği (ACSTG) Başkanı Mustafa Çelebi, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumhur ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris Müdürü Dudu Keleş de katıldı.