Fransa'da Tunus-Brezilya arasındaki dostluk maçında Filistin bayrağına müdahale tepki çekti

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus-Brezilya arasında yapılan dostluk maçı sırasında, Tunuslu bir taraftarın açtığı Filistin bayrağına güvenliğin müdahale etmesi, tepki gördü.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Tunus- Brezilya arasında yapılan dostluk maçı sırasında, Tunuslu bir taraftarın açtığı Filistin bayrağına güvenliğin müdahale etmesi, tepki gördü.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Parc des Princes Stadı'nda maç sırasında tribünde Filistin bayrağı açan Tunus Milli Takımı taraftarına, bir güvenlik görevlisi müdahalede bulunuyor.

Bayrağı çekerek almaya çalışan güvenlik görevlisine taraftarlar ıslık çalarak tepki gösterirken Tunuslu taraftar tribündekilerin yardımıyla bayrağı güvenliğin elinden kurtararak yeniden açıyor.

Bunun üzerine taraftarların heyecanlanarak "Filistin Filistin" tezahüratları attığı görüntülere yansıyor.

Güvenliğin müdahalesiyle yeniden arbede çıksa da görüntülerde, iki taraftarın Filistin bayrağını bir daha açtığı ve tribünlerin hep bir ağızdan Filistin tezahüratlarıyla destek verdiği görülüyor.

"Utanç kaynağı"

Sosyal medyada Filistin bayrağına güvenliğin müdahale etmesi tepki toplarken bazı kullanıcıların, "Açılan bayrak, Ukrayna bayrağı olsaydı Fransız polisinin tavrı farklı olurdu." şeklindeki yorumları dikkati çekti.

Bir kullanıcı da "Parc des Princes Stadı için utanç kaynağı" diyerek Paris makamlarının müdahaleye sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan ve Brezilya'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada, Brezilyalı yıldız futbolcu Richarlison'a takımının ikinci golünü attıktan sonra kutlama yaparken kendisine tribünlerden muz atılması eleştirilmişti.

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Twitter'dan yaşananları kınamıştı. FIFA, bu konuya dair soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.