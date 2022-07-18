Fransa'da tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı

AA - Alaattin Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Fransa'da tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı

Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da başkent Paris ve banliyöleri arasında yolcu taşıyan tren seferlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular uzun süre tünellerde beklemek zorunda kaldı.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da başkent Paris ve banliyöleri arasında yolcu taşıyan tren seferlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular uzun süre tünellerde beklemek zorunda kaldı.

Fransa basınındaki haberlere göre, bazı güzergahlardaki raylarda kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi üzerine Paris ve banliyöleri arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarındaki tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Paris Nord - Chatelet les Halles istasyonu ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon, istasyonlarına yakın tünellerde yolcular uzun süre mahsur kaldı.

Dakikalarca tünellerde mahsur kalan yolcuların bir kısmı en yakındaki istasyonlara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise dar alanda kalabalığın yığıldığı, bazı yerlerde de yolcuların telefonlarının ışıklarını açarak tek sıra halinde ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

Bazı yolcular Twitter'dan hatlardan sorumlu şirketlere tepki göstererek zararlarının tazmin edilmesi talebinde bulundu.

Öte yandan 15 bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen ülkede, Le Parisien gazetesi, söz konusu hatlarda çalışan trenlerde klima bulunmadığını aktardı.

Trenlerde klima bulunmaması yolcuların tepkisine yol açtı.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Fransa Paris Lyon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title