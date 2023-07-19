Fransa'da Tren İhbarı Sonrası Tahliye Edilen Garlardan Birinde Seferler Yeniden Başladı

Fransa'nın Lille kentindeki Lille Flandres ve Lille Europe garları terörist ihbarı üzerine tahliye edildi. Lille Flandres garındaki tren seferleri yeniden başlarken, Lille Europe garındaki tren seferlerinin ne zaman başlayacağı henüz belirtilmedi. Emniyet güçleri asılsız ihbarı yaptığından şüphelenilen bir çift gözaltına alındı.

Fransa'nın kuzey kenti Lille istikametindeki trende terörist olduğu ihbarı üzerine tahliye edilen 2 gardan birinde seferler yeniden başladı.

Yerel emniyet makamlarının Twitter'da yaptığı açıklamaya göre, Lille kentindeki Lille Flandres ve Lille Europe garları sabah saatlerinde tahliye edildi.

Kısa süre sonra Lille Flandres garındaki tren seferleri yeniden başladı.

Yerel basındaki habere göre, emniyet güçlerinin, Lille Flandres garına gelmesi beklenen hızlı trende terörist olduğu ihbarı alması üzerine, treni Lille Europe garına yönlendirdi.

Operasyon sırasında Lille Europe garının çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, ihbarın yapıldığı hızlı trende bulunan yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Polisin Lille Europe garında başlattığı operasyon yerel saatle 12.00 sularında sona erdi.

Lille Europe garı civarındaki metro ve tramvay seferleri yeniden başlarken, bu gardaki tren seferlerinin ne zaman yeniden başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

Emniyet güçleri asılsız ihbarı yaptığından şüphelenilen bir çifti gözaltına aldı.