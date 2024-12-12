Fransa'da Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protestolar Düzenlendi

Fransa'da başkent Paris dahil birçok kentte, firmaların toplu işten çıkarmaları protesto edildi.

Genel İş Sendikasının (CGT) çağrısıyla ülkede 120 noktada düzenlenen gösterilerde, sanayi sektöründeki istihdamın devam etmesi ve yaklaşık 300 bin kişiye etkileyebilecek toplu işten çıkarmaların durdurulması istendi.

Paris'te yerel saatle 14.00'da başlayan gösteride eylemciler, sloganların yanı sıra ellerinde "Geleceğimiz parayla biçilemez" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan CGT Alstom Saint-Ouen üyesi Romain Cotton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi sektörünü, istihdamı ve demir yolu taşımacılığını savunmak için protesto düzenlediklerini söyledi.

Bünyesinde çalıştığı Alstom şirketinin tren ürettiğini belirten Cotton, sanayi sektöründe çok sayıda firmanın kapandığını, dolayısıyla istihdamın azaldığını vurguladı.

Cotton, çevrenin korunması açısından demir yolu taşımacılığının daha iyi bir seçenek olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda Alstom'un dünya genelinde 1500, Fransa'da ise 350 kişiyi işten çıkardığını aktardı.

SNCF şirketinde çalışan Fred isimli gösterici de firmanın ticari mal taşımacılığı yapan kolu SNCF Fret'in kapanmasının kararlaştırıldığını, burada çalışanların farklı birimlere aktarılacağını kaydetti.

Fred, 1950'de ülke genelinde demir yolları seferlerinin yüzde 50'sinin ticari mal taşımacılığına ayrıldığını, bugün bu oranın yüzde 7'lere kadar düştüğünü söyledi.

Sektör çalışanları, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası Fransız demir yolu şirketi SNCF'in ticari mal taşımacılık kolu (SNCF Fret) yapılandırma kararı almasına karşı dün greve gitmişti.