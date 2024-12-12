Üye Girişi
Haberler
Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçisi oldu

Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçisi oldu

 Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom 90+2'de yıkıldı

Fransa'da Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protestolar Düzenlendi

Fransa'da Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protestolar Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın çeşitli şehirlerinde, sanayi sektöründeki toplu işten çıkarmaların durdurulması talebiyle gösteriler yapıldı. CGT sendikasının düzenlediği protestolar, 300 bin kişiyi etkileyecek işten çıkarmalara karşı duyulan endişeyi dile getirdi.

Fransa'da başkent Paris dahil birçok kentte, firmaların toplu işten çıkarmaları protesto edildi.

Genel İş Sendikasının (CGT) çağrısıyla ülkede 120 noktada düzenlenen gösterilerde, sanayi sektöründeki istihdamın devam etmesi ve yaklaşık 300 bin kişiye etkileyebilecek toplu işten çıkarmaların durdurulması istendi.

Paris'te yerel saatle 14.00'da başlayan gösteride eylemciler, sloganların yanı sıra ellerinde "Geleceğimiz parayla biçilemez" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan CGT Alstom Saint-Ouen üyesi Romain Cotton, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi sektörünü, istihdamı ve demir yolu taşımacılığını savunmak için protesto düzenlediklerini söyledi.

Bünyesinde çalıştığı Alstom şirketinin tren ürettiğini belirten Cotton, sanayi sektöründe çok sayıda firmanın kapandığını, dolayısıyla istihdamın azaldığını vurguladı.

Cotton, çevrenin korunması açısından demir yolu taşımacılığının daha iyi bir seçenek olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda Alstom'un dünya genelinde 1500, Fransa'da ise 350 kişiyi işten çıkardığını aktardı.

SNCF şirketinde çalışan Fred isimli gösterici de firmanın ticari mal taşımacılığı yapan kolu SNCF Fret'in kapanmasının kararlaştırıldığını, burada çalışanların farklı birimlere aktarılacağını kaydetti.

Fred, 1950'de ülke genelinde demir yolları seferlerinin yüzde 50'sinin ticari mal taşımacılığına ayrıldığını, bugün bu oranın yüzde 7'lere kadar düştüğünü söyledi.

Sektör çalışanları, hükümetin Avrupa Birliği (AB) soruşturması sonrası Fransız demir yolu şirketi SNCF'in ticari mal taşımacılık kolu (SNCF Fret) yapılandırma kararı almasına karşı dün greve gitmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
img

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru
img

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster) Van, Erzincan, Muş okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Malmö Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Malmö Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kayseri, Sivas, Çankırı, Erzurum okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Yarın okullar tatil mi? 13 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Bodo Glimt Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodo Glimt Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray garantiledi mi? Galatasaray UEFA'da ilk 8'e kaldı mı, gruptan çıktı mı? Trabzon, Giresun, Rize, Artvin okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? TRT 1 canlı maç izle! BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Ardahan, Gümüşhane, Bayburt okullar tatil mi 13 Aralık Cuma? Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.