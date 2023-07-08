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Fransa'da tesettürlü mayoya yasak devam ediyor

Fransa'da tesettürlü mayoya yasak devam ediyor

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Fransa'nın Mandelieu-La-Napoule kentindeki plajlarda tesettürlü mayoyla girilmesi yasağına yönelik itiraz reddedildi. Mahkeme, yasağın kamu düzenini korumak amacıyla devam etmesine karar verdi.

Fransa'da mahkeme, Mandelieu-La-Napoule kentinin plajlarında tesettürlü mayoyla girilmesi yasağına yönelik itirazı kabul etmedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nice İdari Mahkemesi, Fransız İnsan Hakları Birliği'nin (LDH) Mandelieu-La-Napoule Belediyesinin tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklamasına yönelik itirazını değerlendirdi.

Mahkeme, LDH'nin yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle reddederek yasağın devamına karar verdi.

Tesettürlü mayoyu yasaklayan ilk kent

Mondelieu-La-Napoule Belediyesi 2012'de aldığı kararla tesettürlü mayoyu plajlarda yasaklayan ilk belediye olmuştu.

LDH bu kentteki tesettürlü mayo yasağının iptali için haziranda Nice İdari Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

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