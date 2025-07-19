Fransa'da Tesettürlü Mayo Yasağı Mahkemeden Döndü

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Fransa'daki Mandelieu-la-Napoule Belediyesi'nin halka açık plajlarda tesettürlü mayoyla denize girmeyi yasaklayan kararı, Nice İdari Mahkemesi tarafından askıya alındı. Mahkeme, yasak kararının kişisel özgürlükleri ihlal ettiğine hükmetti.

Fransa'da mahkeme, ülkenin güneyindeki Mandelieu-la-Napoule Belediyesinin halka açık plajlarda tesettürlü mayoyla denize girmeye yönelik yasak kararını askıya aldı.

Fransa İnsan Hakları Ligi (LDH), Mandelieu-la-Napoule Belediyesinin halka açık plajlarda tesettürlü mayo yasağını yargıya taşıdı.

Kararı değerlendiren Nice İdari Mahkemesi, Mandelieu-la-Napoule Belediye Başkanı Sebastien Leroy'un koyduğu yasağı dün askıya aldı.

Mahkeme, böyle bir yasağın, yalnızca kamu düzenini tehdit etmesi durumunda uygulanabileceğine, belediyenin böyle bir tehdit olduğunu ispatlamadığına karar verdi.

Mandelieu-la-Napoule Belediyesi tarafından alınan bu kararın, hareket, vicdan ve kişisel özgürlüklere yönelik ciddi ihlal teşkil ettiğine kanaat getiren mahkeme, belediyenin LDH'ye 2 bin avro ödemesine hükmetti.

Mahkeme, belediyenin kentteki panolardan tesettürlü mayoyu yasaklayan resmi kaldırmasını da kararlaştırdı.

Mandelieu-la-Napoule Belediyesinin 15 Temmuz'da aldığı kararla, halka açık plajlarda tesettürlü mayoyla denize girmeyi 15 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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