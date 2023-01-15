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Fransa'da Tavşan Yılı İçin Özel Pul Satışa Çıkarıldı

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Fransa'da Tavşan Yılı İçin Özel Pul Satışa Çıkarıldı

PARİS, 15 Ocak (Xinhua) -- Çinli sanatçı Chen Jianghong, Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi tarafından tasarlanan Tavşan Yılı hatıra pullarını gösteriyor, 14 Ocak 2023. Fransız posta kuruluşu La Posta Cumartesi günü, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla iki pul çıkardı.

PARİS, 15 Ocak (Xinhua) -- Çinli sanatçı Chen Jianghong, Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi tarafından tasarlanan Tavşan Yılı hatıra pullarını gösteriyor, 14 Ocak 2023. Fransız posta kuruluşu La Posta Cumartesi günü, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla iki pul çıkardı. Çin Yeni Yılı 22 Ocak'ta başlayacak. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fransa Paris Güncel Haberler

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