Fransa'da Tavşan Yılı İçin Özel Pul Satışa Çıkarıldı
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PARİS, 15 Ocak (Xinhua) -- Çinli sanatçı Chen Jianghong, Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi tarafından tasarlanan Tavşan Yılı hatıra pullarını gösteriyor, 14 Ocak 2023. Fransız posta kuruluşu La Posta Cumartesi günü, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla iki pul çıkardı.
PARİS, 15 Ocak (Xinhua) -- Çinli sanatçı Chen Jianghong, Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi tarafından tasarlanan Tavşan Yılı hatıra pullarını gösteriyor, 14 Ocak 2023. Fransız posta kuruluşu La Posta Cumartesi günü, yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla iki pul çıkardı. Çin Yeni Yılı 22 Ocak'ta başlayacak. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel