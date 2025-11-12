Fransa'da Tarımcılar, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

Fransa'nın Toulouse kentinde, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şehirdeki ziyareti sırasında eylem yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin önde gelen çiftçi sendikalarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA) ve Ultras de l'A64 çiftçi derneğinin çağrısıyla Toulouse'daki binlerce çiftçi, yerel bir gazetenin düzenlediği programa ve açılış törenine katılmak üzere şehre gelen Macron'un bulunduğu noktaya doğru harekete geçti.

Çiftçiler traktörleriyle yolları kapatarak, AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı pankart açtı.

Çiftçilerin eylemi üzerine diğer programlarını iptal ederek Toulouse'a gelen Tarım Bakanı Annie Genevard, sendika yetkilileriyle görüştü.

Ulusal basında FNSEA ve Ultras de L'A64 yetkililerin, Cumhurbaşkanı Macron ile de görüşeceği aktarılırken, Elysee Sarayı'ndan bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı.

Fransız hükümeti, AB ve MERCOSUR??????? arasında imza sürecinde olan anlaşmanın yaratabileceği haksız rekabete karşı Avrupalı çiftçiler için koruma tedbirleri uygulanmasını istiyor.

Çiftçiler, MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına karşı

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin, Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın; AB'nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da Birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler, AB gibi tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirinin uygulandığı pazara girecek Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yıla yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını duyurmuştu. Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe girememişti.

AB Komisyonu, eylülde AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını onaylanmak üzere AB Konseyine sunmuştu.

AB, ekimde Avrupalı çiftçileri ticaret anlaşmasının olası olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yeni tedbirler hazırlamıştı.