Fransa'da Taksiciler, Tıbbi Ulaşım Düzenlemesine Karşı Eylem Düzenledi

Fransa'da Taksiciler, Tıbbi Ulaşım Düzenlemesine Karşı Eylem Düzenledi
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Fransa'da taksiciler, hükümetin 'tıbbi amaçlı ulaşımlara' yönelik yeni düzenlemesini protesto etmek için eylem yaptı. Paris başta olmak üzere birçok şehirde toplanan taksi şoförleri, haksız rekabetin önüne geçildiğini savunarak, araç lastiklerini ateşe verdi. Polisin müdahale ettiği eylemlerde tansiyon yükseldi.

Fransa'da farklı kentlerde taksiciler, "tıbbi amaçlı ulaşımlara" düzenleme getiren hükümet kararını protesto etmek için eylem yaptı.

Ülkedeki taksi sendikalarının çağrısıyla, başkent Paris dahil ülke genelinde büyük kentlerde taksi şoförleri eylem düzenledi.

Taksiciler, "tıbbi amaçlı ulaşımlara" düzenleme getiren, 16 Mayıs'ta alınan hükümet kararını protesto etti.

Bu yeni kararla, 1 Ekim'den itibaren, hastaların ulaşımını sağlayan taksi şoförleri için her ilde belirlenen tarifeye göre bir başlangıç ücreti verilmesi ve kilometre bazlı ödeme yapılması öngörülüyor.

Taksiciler, ayrıca, ulaşım hizmeti sunan farklı platformlara "haksız rekabete" yol açtıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Paris'te, Ulaşım Bakanlığı yakınlarında bir araya gelen göstericiler, araç lastiklerini ateşe verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ateşi söndürdü.

Göstericilerin bakanlığa yaklaşmasına izin vermeyen polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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