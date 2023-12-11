Fransa'da taksiciler sosyal güvenlik yasasını protesto etti

Fransa'nın çeşitli kentlerinde taksiciler, ocak ayında yürürlüğe girecek sosyal güvenlik yasası kapsamında "hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında araç paylaşmasını, aksi takdirde sosyal güvenlik sigortalarında kesinti yapılmasını öngören" maddesini protesto etmek için greve gitti.

BFMTV'nin haberine göre, taksiciler, sosyal güvenlik yasa tasarısının 30. maddesini protesto etmek için Lyon, Bayonne, Paris, Toulouse, Lille ve Marsilya'da yolları trafiğe kapattı.

Katılım oranının yüksek olduğu Marsilya'da 700'den fazla, Toulouse'da 300'den fazla taksici kontak kapatarak yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

2024'te uygulanacak sosyal güvenlik yasasının 30. maddesi, hastaların tıbbi amaçlı ulaşımlarında kullandığı taksi veya sağlık araçlarını başka hastalarla paylaşmasını, bunu reddeden hasta ya da taksicilerden sigorta kesintisi yapılmasını öngörüyor.

Hükümet, söz konusu uygulamayla ulaşım maliyetlerini ve karbon etkisini düşürmeyi hedefliyor.

4 Aralık'ta onaylanan yasa, psikiyatrik vakalar, bulaşıcı hastalık taşıyanlar ve doktorun tek seyahat önerisinde bulunduğu hastalara da istisna getiriyor.