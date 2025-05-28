Fransa'da STK'lar Gazze İçin Eylem Düzenledi

Fransa'da farklı sivil toplum kuruluşları (STK), " Gazze'deki kan gölü durdurulsun" çağrısıyla başkent Paris'te Masumlar Çeşmesi'nin suyuna kırmızı boya döktü.

Merkezi Fransa'da bulunan insani yardım örgütü Dünya Doktorlarının (Medecins du Monde) X hesabındaki paylaşımlara göre, eylem bugün Paris'in 1. bölgesinde Masumlar Çeşmesi'nin bulunduğu noktada düzenlendi.

" Gazze'deki kan gölü durdurulsun" çağrısıyla farklı STK'lerin katılımıyla yapılan eylem sırasında, Masumlar Çeşmesi'ne kırmızı gıda boyası döküldü.

Eylemciler, " Gazze'deki kan gölü durdurulsun", " Gazze : Macron ( Fransa Cumhurbaşkanı) artık harekete geçmeli" ve " Gazze : ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

"Bu kan gölüne son vermek gerekiyor"

Dünya Doktorlarından yapılan açıklamada, "Kuruluşlarımız Gazze'deki katliamı kınamak için Masumlar Çeşmesi'ni kırmızıya boyuyor. 19 aydır durmayan bombardımanlar. Açlık sınırında 2 milyon insan. Yaklaşık 53 bin ölü. Bu kan gölüne son vermek gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Dünya Doktorları Başkanı Jean-François Corty'nin eylemin amacını anlattığı videoya da yer verildi.

Corty, "Tanık olduğumuz Gazze'deki katliama ve kan gölüne tepki göstermek için bugün Dünya Doktorları, Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace, EKO ve Oxfam olarak buradayız." diyerek, Gazze'deki durum karşısında özellikle Fransa ve Avrupalıların harekete geçmemesine tepki gösterdi.

İsrail'in kıtlığı ve susuzluğu "savaş silahları" olarak kullandığını söyleyen Corty, bunun uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Corty, İsrail'in bölgede 400 insani yardım çalışanını öldürdüğünü aktararak, Gazze'de sağlık sisteminin çökertildiğini, altyapının yıkıldığını ve insani yardımın engellendiğini kaydetti.

Bölgeye ulaşabilen insani yardım kamyon sayısının yetersiz olduğuna dikkati çeken Corty, bölgede işlenmekte olan suçları kınadıklarını vurguladı.

Corty, Gazze'deki soykırımın durdurulmasını, bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasını ve ateşkesin sağlanmasını talep etti.