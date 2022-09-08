Fransa'da spor kulübü yöneticisinin Müslüman olduğu için görevden alındığı iddiası

Fransa'da yaklaşık 3 ay boyunca Elan Bearnais Basketbol Kulübünün genel direktörlüğünü yapan eski ABD'li basketbolcu Taqwa Pinero'nun Müslüman kimliği nedeniyle görevinden alınmış olabileceği öne sürüldü.

Liberation gazetesinin 6 Eylül tarihli haberinde Pinero'nun, Müslüman kimliği yüzünden halihazırda Pau Belediye Başkanı olan eski Eğitim Bakanı François Bayrou'nun baskısı sonucu görevinden uzaklaştırılmış olabileceği iddiasına yer verildi.

Pinero'nun mayısta Facebook'ta yayımladığı "Ben, Allah'ın imanı sarsılmaz olan biri için neler yapabileceğinin canlı bir örneğiyim." sözlerini içeren paylaşımı, bir hafta sonra kulübün yatırımcılarından Stephane Carella'nın mail yazışmasına konu oldu.

Carella'nın, mailinde Pinero'nun paylaşımına tepki göstererek Katolik asıllı kulübün "imajının zedelendiğini" ileri sürdüğü ve "hızlı şekilde" tepki verilmediği takdirde birçok ortakla yatırımlarını çekme tehdidinde bulunduğu kaydedildi.

Ardından Basketbol Kulübünün Başkanı David Bonnemason-Carrere'nin, durumu kulübün o zamanki sahiplerine ilettiği, Katolik kökenli kulüp için sosyal medyada "Allah içerikli paylaşımların" çok tepki göreceğini savunarak toplantı talep ettiği belirtildi.

Kulübün o dönemki sahibi CounterPointe Sports Group'un (CSG) kurucularından Greg Heuss, aynı gün düzenlenen toplantı sırasında Bayrou'nun, kulübün Katolik organizasyon olduğu için bir Müslüman'ın "yerelde ve siyasi olarak" kabul edilmeyeceğini söylediğini aktardı.

Heuss, Bayrou'nun kendisine ve CSG CEO'su David Otto'ya Pinero'nun dini nedeniyle gönderilmesi gerektiğini söylediğini ve yerine alınması gereken kişi hakkında önerilerde bulunduğunu ifade etti.

Liberation gazetesi, Pinero'nun, kulüp satılıncaya kadar görevine devam ettiğini, 2 Ağustos'ta ise yönetim kurulu toplantısı kararı ile farklı gerekçeler gösterilerek görevden alındığını aktardı.

Bayrou, hakkındaki iddiaları kabul etmiyor

Bayrou ise mayısta Pinero'nun dinine ilişkin konuşmalar ve ağustosta görevden alınması arasında bağlantı bulunmadığını ifade ederek, kendisinin "laikliğin savunucusu" olduğunu ve din ile sporun birbirine karıştırılmasına karşı olduğunu belirtti.

Öte yandan Pau Belediye Başkanı Bayrou, bir direktörün görevde kalıp kalmamasının yetkisinin kendisinde olmadığına işaret etti.

Pinero'nun avukatı Nabil Boudi ise 3 Eylül'de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu davayı ele alıyoruz. Yargıya başvuracağız, (adaletin) ayrımcılık kokan bu olaylarla ilgili her şeyin aydınlatılması gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

Elan Bearnais, Fransa'nın güneyindeki Pau, Lacq ve Orthez kentlerinin tarihi basketbol takımı olarak biliniyor.