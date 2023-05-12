Fransa'da soygun girişimini engellemeye çalışan restoran çalışanı öldü

Fransa'nın Villeurbanne kentinde bir restorandaki soygun girişimini engellemeye çalışan işçi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki habere göre, yerel saatle 03.30'da yüzü maskeli hırsız, Villeurbanne kentinde bir fast food restoranına girdi.

Elinde tüfek bulunan hırsız, restoran çalışanlarından kasadaki paraları kendisine vermesini istedi ve bu sırada kendisine sandalye fırlatan bir çalışana ateş etti.

Daha sonra hırsız olay yerinden kaçtı, hastaneye kaldırılan işçi ise yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.