Fransa'da son 2 yılda 2 bin 751 yabancı, suçlu oldukları gerekçesiyle sınır dışı edildi - Haberler

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Fransa'da son 2 yılda 2 bin 751 yabancı, suçlu oldukları gerekçesiyle sınır dışı edildi

AA - Alaattin Doğru - Güncel
Fransa'da son 2 yılda 2 bin 751 yabancı, suçlu oldukları gerekçesiyle sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ülkede suça karıştıkları ve sabıkalı oldukları gerekçesiyle son 2 yılda 2 bin 751 kişinin sınır dışı edildiğini belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ülkede suça karıştıkları ve sabıkalı oldukları gerekçesiyle son 2 yılda 2 bin 751 kişinin sınır dışı edildiğini belirtti.

Darmanin, RTL televizyonuna, Fransa'da yabancıların "yasa dışı şekilde" sınır dışı edilmeye çalışıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suç tarihçesi bulunan bütün yabancıların gönderilmesine imkan verilmesi önerisinde bulunduğunu belirten Darmanin, suça karışan veya sabıkası bulunan herkesi Fransa'dan göndermek istediklerini ancak yasaların kendilerini engellediğini ifade etti.

Darmanin, Suriye ve Afganistan gibi savaş olan ülkelere şimdilik bu kapsamda kimseyi gönderemediklerini aktardı.

2022'de sınır dışı edilmeler yüzde 25 arttı

Sınır dışı edilmesini istedikleri kişilerin yalnızca dörtte birini gönderebildiklerinden yakınan Darmanin, 2022'nin başında sınır dışı edilmelerin yüzde 25 arttığını, bu sayının bazı Mağrip ve Afrika ülkeleri için yüzde 50'ye çıktığını dile getirdi.

Darmanin, Fransa'dan son 2 yılda 2 bin 751 yabancının sınır dışı edildiği bilgisini paylaşarak, bunlardan 770'inin uyuşturucu ticareti yapanlardan, 900'ünün aile içi şiddete karışanlardan oluştuğunu belirtti.

Fransız İçişleri Bakanı, sabıkalı oldukları gerekçesiyle 72 bin kişinin de oturum başvurusunun reddedildiğini söyledi.

Darmanin'in Lyon kentindeki banliyöde 3 polise yönelik linç girişimi sonrası olayın faili zannedilerek gözaltına alınan 26 yaşındaki bir kişinin sınır dışı edilmesi emrini vermesine rağmen şahsın olayla ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştı.

Olayın anlaşılması ve tepkilerin yükselmesi üzerine Darmanin söz konusu kişinin olayın faili olmasa da kabarık bir sabıkasının olduğunu, sınıra sevk edildiğini, Fransa'da yerinin bulunmadığı söylemişti.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Gerald Darmanin Süleyman Soylu Suriye Fransa Güncel Haberler

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