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Fransa'da Solcu ve Çevreci Partiler İttifak Yapacak

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Fransa'da solcu ve çevreci partiler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini ilk sırada bitiren aşırı sağa karşı erken yerel seçimlerde ittifak yaparak ortak aday çıkarma kararı aldı.

Fransa'da solcu ve çevreci partiler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini ilk sırada bitiren aşırı sağa karşı erken yerel seçimlerde ittifak yaparak ortak aday çıkarma kararı aldı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Fransa Komünist Partisi (PCF), Sosyalist Parti (PS) ve çevreci parti Yeşiller'den (EELV) yapılan ortak yazılı açıklamada, AP seçimlerinin ve Meclis'in feshedilmesinin ardından söz konusu partilerin ülkenin içinde bulunduğu tarihi durumla mücadele etmek için bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki solcu güçler, sendikalar, dernek ve vatandaşlar yeni bir "Halk Cephesi" oluşturmaya çağrılırken, bu partilerin, aşırı sağın ırkçı projesine karşı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a alternatif oluşturan siyasi bir programı sunmak istediği anlatıldı.

Bu partilerin yerel seçimin ilk turundan itibaren tüm seçim bölgelerinde tek bir adayı destekleyeceği kaydedilen açıklamada, bu adayların, kurulduğu takdirde yeni "Halk Cephesi" hükümetinin 100 gün içinde atacağı adımların yer aldığı bir siyasi programı uygulayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Hedefimiz, demokratik, çevreci, sosyal ve barışla ilgili acili durumlara çözüm üretmek için yönetmek." ifadesine yer verilirken, ülkedeki mevcut duruma karşı düzenlenen gösterilere katılım çağrısı yapıldı.

"Halk Cephesi"ne katılmak isteyen solcu Nesiller Hareketi, çevreci Halk Meydanının yanı sıra Cumhuriyetçi ve Sosyalist Sol partileri de ortak açıklamayı imzaladı.

"Halk Cephesi", Fransa'da 3. Cumhuriyet döneminde 1936-1938'de ülkeyi yöneten solcu partilerin oluşturduğu koalisyona verilen isimdi.

AP seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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