Fransa'da sokakta hayatını kaybeden evsizler için sessiz yürüyüş düzenlendi - Haberler

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Fransa'da sokakta hayatını kaybeden evsizler için sessiz yürüyüş düzenlendi

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da sokakta hayatını kaybeden evsizleri anmak ve bu duruma dikkat çekmek için sessiz yürüyüş düzenlendi.

Fransa'da sokakta hayatını kaybeden evsizleri anmak ve bu duruma dikkat çekmek için sessiz yürüyüş düzenlendi.

Sokakta Ölenler Topluluğunun çağrısıyla başkent Paris'teki Bataille de la Stalingrad meydanında başlayan ve Buttes-Chaumont parkının önünde sona eren yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Göstericiler, ellerinde renkli güller ve "O, Sadece Bir Evsiz Değildi", "Sokakta Yaşamak, Öldürür" yazılı pankartlar taşıdı.

Ölen kişilerin isimleri göstericilerin maske ve pankartlarında yer aldı.

Sokakta Ölenler Topluluğunda çalışan Chrystel, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2021'de sokakta 623 kişinin öldüğünü söyledi.

Chrystel, Fransa'da 2021'de yaşamını yitiren evsizlerin yaşlarının ortalama 48,5 olduğunu, bunun ülkedeki ortalama yaşam süresinin 30 yaş altında bulunduğunu ifade etti.

Fransa'da sokakta hayatını kaybeden evsizler için sessiz yürüyüş düzenlendi

Fransa'da sokakta hayatını kaybeden evsizler için sessiz yürüyüş düzenlendi

Fransa'da sokakta hayatını kaybeden evsizler için sessiz yürüyüş düzenlendi

AA / Esra Taşkın - Güncel

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