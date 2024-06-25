Üye Girişi
Haberler

Fransa'da siyasetçilerden aşırı sağa karşı işbirliği çağrısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da erken seçime günler kala merkez sağ ve soldan 200'den fazla siyasetçi, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisine karşı işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Fransa'da erken seçime günler kala merkez sağ ve soldan 200'den fazla siyasetçi, tüm demokratik güçlerin liderlerine, aşırı sağcı Uusal Birlik (RN) partisine karşı işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Aralarında Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, Yeşiller Partili (EELV) Marine Tondelier ve Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher gibi isimlerin de bulunduğu siyasetçiler, parti liderlerine hitaben ortak bir mektup kaleme aldı.

Le Monde gazetesinde yayımlanan mektupta, "Bazılarımız 2017'den bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u desteklerken, bazılarımız ilk günden bu yana onunla mücadele ediyor. Ancak hepimiz, seçimlerin son günü olan 7 Temmuz'a yaklaşılırken, aşırı sağın iktidara gelmesinin yol açacağı demokratik, ekonomik, sosyal ve ekolojik felaketi önlemek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

Aşırı sağın "her zaman olduğu gibi demokrasi düşmanı ve nefret yayıcı olduğu" belirtilen mektupta, RN'nin zaferinin "Ukrayna'ya sağlanan desteği engellemeye, kamusal özgürlükleri baltalamaya, ırkçılığı yaymaya ve ekonomik krizi tetiklemeye" sebep olacağı savunuldu.

Mektupta, aşırı sağın iktidara geçmesi halinde ülke yönetiminde yaşanabilecek sorunların "geçmişte olduğu gibi bugün de Viktor Orban'ın Macaristanı'nda ve Vladimir Putin'in Rusyası'nda olduğu gibi sayısız örnekte görülebileceği" ifade edildi.

Siyasi liderlerin, mevcut farklılıklarına rağmen, RN'nin erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste çoğunluk sağlamasını önlemek üzere birlikte çalışması gerektiği vurgulanan mektupta, "İlk turda en düşük sıralamaya sahip adayın geri çekilmesi ve RN'nin karşısında kalan adayın diğer partiler ve ittifaklar tarafından desteklenerek, ikinci turda olası bir üçlü yarıştan kaçınılması" çağrısında bulunuldu.

Mektupta, halkın RN'ye karşı harekete geçmesini hızlandırmak amacıyla tüm ittifak liderlerinden, sergileyecekleri tutum konusunda acilen net bir açıklama yapmaları istendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim kararını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Fransa Politika Güncel Haberler

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

Bu görüntüler bir filme ait değil! Plajdaki insanların üzerine aynı anda onlarca füze yağdı

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title