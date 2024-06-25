Fransa'da siyasetçilerden aşırı sağa karşı işbirliği çağrısı

Fransa'da erken seçime günler kala merkez sağ ve soldan 200'den fazla siyasetçi, tüm demokratik güçlerin liderlerine, aşırı sağcı Uusal Birlik (RN) partisine karşı işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Aralarında Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, Yeşiller Partili (EELV) Marine Tondelier ve Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher gibi isimlerin de bulunduğu siyasetçiler, parti liderlerine hitaben ortak bir mektup kaleme aldı.

Le Monde gazetesinde yayımlanan mektupta, "Bazılarımız 2017'den bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u desteklerken, bazılarımız ilk günden bu yana onunla mücadele ediyor. Ancak hepimiz, seçimlerin son günü olan 7 Temmuz'a yaklaşılırken, aşırı sağın iktidara gelmesinin yol açacağı demokratik, ekonomik, sosyal ve ekolojik felaketi önlemek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesine yer verildi.

Aşırı sağın "her zaman olduğu gibi demokrasi düşmanı ve nefret yayıcı olduğu" belirtilen mektupta, RN'nin zaferinin "Ukrayna'ya sağlanan desteği engellemeye, kamusal özgürlükleri baltalamaya, ırkçılığı yaymaya ve ekonomik krizi tetiklemeye" sebep olacağı savunuldu.

Mektupta, aşırı sağın iktidara geçmesi halinde ülke yönetiminde yaşanabilecek sorunların "geçmişte olduğu gibi bugün de Viktor Orban'ın Macaristanı'nda ve Vladimir Putin'in Rusyası'nda olduğu gibi sayısız örnekte görülebileceği" ifade edildi.

Siyasi liderlerin, mevcut farklılıklarına rağmen, RN'nin erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste çoğunluk sağlamasını önlemek üzere birlikte çalışması gerektiği vurgulanan mektupta, "İlk turda en düşük sıralamaya sahip adayın geri çekilmesi ve RN'nin karşısında kalan adayın diğer partiler ve ittifaklar tarafından desteklenerek, ikinci turda olası bir üçlü yarıştan kaçınılması" çağrısında bulunuldu.

Mektupta, halkın RN'ye karşı harekete geçmesini hızlandırmak amacıyla tüm ittifak liderlerinden, sergileyecekleri tutum konusunda acilen net bir açıklama yapmaları istendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim kararını duyurmuştu.