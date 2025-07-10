Fransa'da Sınır Dışı Edilme Süresi 210 Güne Çıkarıldı

Fransa'da Parlamento, tehlikeli görülen sınır dışı edilme sürecindeki yabancıların idari gözetim merkezlerinde tutulma süresini 210 güne kadar çıkaran yasa tasarısını kabul etti.

Parlamento'nun üst kanadı olan Senato'da sınır dışı edilme sürecindeki bazı yabancıların idari gözetim merkezlerinde tutulma süresini artıran tasarı görüşüldü.

Senato Genel Kurulu'nda dün yapılan nihai oylamada, tasarı 108 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyuyla kabul edildi.

Daha önce Ulusal Meclis'ten de onay alan yasa tasarısı, Parlamento'dan geçmiş oldu.

Kabul edilen tasarı, tehlikeli görülen ve sınır dışı edilme sürecindeki yabancıların idari gözetim merkezlerinde tutulma süresinin, 90'dan 210 güne çıkarılmasını kapsıyor.

Şu ana kadar, sınır dışı edilme sürecindeki yabancılar bu merkezlerde en fazla 90 güne kadar tutulabiliyordu. Terörden hüküm giyenler için ise bu süre 210 güne kadar çıkabiliyordu.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı açıklamada, Parlamento'nun tasarıyı kabul etmesini "büyük bir gelişme" olarak nitelendirdi.