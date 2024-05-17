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Fransa'da Sinagog Saldırısı Girişimi: Saldırgan Öldürüldü

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Fransa'nın Rouen kentinde bir sinagogun kundaklanmaya çalışıldığı bildirildi. Polis, saldırganın bıçaklı saldırısına karşılık vererek saldırganı öldürdü. İçişleri Bakanı ve belediye başkanı olayı kınarken, Yahudi cemaati ile dayanışma mesajları verildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde polis, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişiyi öldürdü.

Yerel medyadaki haberlere göre, 06.45'te Rouen'daki sinagogdan duman çıktığı polise ihbar edildi.

Olay yerine intikal eden polise bıçaklı kişi saldırdı. Bunun üzerine polislerin ateş ettiği kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rouen'da erken saatlerde polislerin sinagogu ateşe vermek isteyen kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirterek, cesaretlerinden dolayı emniyet personelini tebrik etti.

Darmanin, yaptığı basın açıklamasında da sinagog saldırısının "kesinlikle Yahudi karşıtı" bir eylem olduğunu belirtti.

Saldırganın Cezayir asıllı olduğunu aktaran Darmanin, saldırganı etkisiz hale getiren polisin, "ibadet yerlerini ve insanları koruduğu için" ödüllendirileceğini kaydetti.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol da polislere ve yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye erlerine teşekkür etti.

Mayer-Rossignol, olayda şüpheli dışında hayatını kaybeden kimse bulunmadığını, Rouen'daki Yahudi cemaatini desteklediklerini belirtti.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) de yayımladığı bildiride, Sinagog saldırısını şiddetle kınadı ve sinagog cemaati ile dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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