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Fransa'da sinagog kundaklama girişimi: Polis saldırganı öldürdü

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Fransa'nın Rouen kentinde bir sinagogun kundaklanmaya çalışıldığı ihbarı üzerine polis olay yerine gitti. Bıçaklı saldırganın polise saldırması sonucu polisler ateş açarak saldırganı öldürdü. İçişleri Bakanı ve Belediye Başkanı, emniyet güçlerini cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde polis, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişiyi öldürdü.

Yerel medyadaki haberlere göre, 06.45'te Rouen'daki sinagogdan duman çıktığı polise ihbar edildi.

Olay yerine intikal eden polise bıçaklı kişi saldırdı. Bunun üzerine polislerin ateş ettiği kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rouen'da erken saatlerde polislerin sinagogu ateşe vermek isteyen kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirterek, cesaretlerinden dolayı emniyet personelini tebrik etti.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol da polislere ve yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye erlerine teşekkür etti.

Mayer-Rossignol, olayda şüpheli dışında hayatını kaybeden kimsenin olmadığını, Rouen'daki Yahudi cemaatini desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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