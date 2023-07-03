Fransa'da Şiddet Olayları: 719 Kişi Gözaltına Alındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Bulvarı'nda devriye gezen polisler, ülke genelindeki şiddet olaylarının beşinci gecesi olan Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede en az 719 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Olaylar, bir polis memuru tarafından vurulan 17 yaşındaki bir gencin ölümüyle başlamıştı. Olaylarda 45 polis memuru ve jandarma yaralanırken, 577 araç ve 74 bina yakıldı.

PARİS, 3 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Champs-Elysees Bulvarı'nda devriye gezen Fransız belediye polisleri, 2 Temmuz 2023.

Fransa İçişleri Bakanlığı Pazar günü, ülke genelindeki şiddet olaylarının beşinci gecesi olan Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gecede en az 719 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Olaylar 17 yaşındaki bir gencin bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmesi sonucu başlamıştı.

Bakanlığa göre olaylarda 45 polis memuru ve jandarma yaralanırken, 577 araç ve 74 bina yakıldı. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)