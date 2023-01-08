- Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara indi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler yeniden sokaklara indi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2018 tarihinde yükselen akaryakıt fiyatlarının artışına karşı yaptıkları eylemlerin ardından ülkede etkili olan Sarı Yelekliler yeni yılın ilk protestosunu gerçekleştirdi. Başkentte toplanan grup, düzenlenen gösteride enerji ve gıda ürünlerine bağlı olarak yükselen enflasyon yüzünden alım gücünün düşmesini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu eleştirdi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, herhangi bir problem yaşanmadı.

Ortaya çıktığı ilk haftalarda Fransa'da gösteriler düzenleyen Sarı Yelekliler, Covid-19 salgınıyla birlikte eylemlerine ara vermiş, daha sonra da yaptıkları eylemlerle kendilerinden söz ettirmeyi sürdürmüşlerdi.