Fransa'da Reims Kentinde Yangın: 4 Ölü

Fransa'da Reims Kentinde Yangın: 4 Ölü
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Fransa'nın Reims kentinde bir binada çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın Marne vilayetine bağlı Reims kentinde bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Reims'in Croix-Rouge Mahallesi'nde bulunan bir binanın dördüncü katında gece saatlerinde yangın çıktı.

Binanın üst katlarına doğru hızla yayılan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi hafif yaralandı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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