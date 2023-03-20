Fransa'da ramazanda kapılarını açmaya hazırlanan cami tahrip edildi

Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrine yakın Wattignies kentinde ramazan ayında kapılarını ibadete açmaya hazırlanan cami, büyük oranda tahrip edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, El Emel Derneği bünyesindeki cami hafta sonu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu caminin tavanları dahil iç kısmı kullanılamaz hale geldi, faillerin alarm ve kameraları devre dışı bırakmak için binanın elektrik kablolarını önceden kestikleri ortaya çıktı.

Ramazanda kapılarını ibadete açmaya hazırlanan camide tahribata rağmen hiçbir şey çalınmazken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkanı'ndan saldırıya İslamofobik nitelemesi

Wattignies Belediye Başkanı Alain Pluss, saldırının İslamofobik bir eylem olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Dernek yetkilileri de saldırının şeklinin planlı yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Fransız Milletvekili David Guiraud da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Wattignies'deki tahammül sınırlarını aşan bu İslamofobik vandalizmi şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.