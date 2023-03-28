Fransa'da Protestocular Louvre Müzesi'nin Girişini Kapattı

PARİS, 28 Mart (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te Louvre Müzesi ve diğer kültürel alanların çalışanlarının, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için Louvre Müzesi'nin girişini kapatmasını izleyen turistler, 27 Mart 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)