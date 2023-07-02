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Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların beşinci gecesinde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina...

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların beşinci gecesinde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina...

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Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların beşinci gecesinde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü.

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların beşinci gecesinde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Fransa Güncel Haberler

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