Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma...
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Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel