Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.