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Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma...

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma...

Güncel Haberler

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı Fransa Güncel Haberler

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