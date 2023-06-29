Üye Girişi
Haberler
Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla...

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla...

Güncel Haberler

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel

Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title