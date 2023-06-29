Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.