Fransa'da polis tarafından vurulan Müslüman genç nedeniyle başlayan protestolarda 150 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Müslüman gencin polis tarafından vurulup öldürülmesi sonucu başlayan protestolarda 150 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olaylar sırasında 40 aracın yakıldığını ve çeşitli kamu binalarına zarar verildiğini belirtti. Polis memuru hakkında soruşturma açıldı.
Fransa'da 27 Haziran'da Nanterre kenti yakınlarında trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Müslüman genç Nahel (Nael), polis tarafından vurularak öldürülmüş ve başta Paris olmak üzere şiddetli protestolar başlamıştı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün açıklama yaparak şiddetli protesto olaylarında 150 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Darmanin ayrıca dün basına verdiği demeçte, olaylar sırasında 40 kadar aracın yakıldığını, çeşitli kamu binalarına zarar verildiğini belirterek 24 kadar polisin yaralandığını ifade etti. Darmanin ayrıca Paris ve çevresine yaklaşık 2 bin kadar polis ve jandarmanın konuşlandırıldığını kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün sosyal medyadan Nahel'in ailesine taziyelerini belirterek "Gerçeği tespit etmek ve sorumluluğu tayin etmek Adalete kalmıştır. Umarım çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Böyle bir durumda Nanterre ve Ulusun ihtiyacı olan şey saygı ve sükunettir" dedi.Yetkililer, Nahel'i vuran polis hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Nahel'in soyadı hakkında bilgi verilmezken ailenin avukatı Yassine Bouzrou'nun, yazılı açıklamalarında Nahel'in ismini 'Nael' olarak kullandığı görüldü.