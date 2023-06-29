Fransa'da polis tarafından vurulan Müslüman genç nedeniyle başlayan protestolarda 150 kişi gözaltına alındı

Fransa'da 27 Haziran'da Nanterre kenti yakınlarında trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Müslüman genç Nahel (Nael), polis tarafından vurularak öldürülmüş ve başta Paris olmak üzere şiddetli protestolar başlamıştı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün açıklama yaparak şiddetli protesto olaylarında 150 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Darmanin ayrıca dün basına verdiği demeçte, olaylar sırasında 40 kadar aracın yakıldığını, çeşitli kamu binalarına zarar verildiğini belirterek 24 kadar polisin yaralandığını ifade etti. Darmanin ayrıca Paris ve çevresine yaklaşık 2 bin kadar polis ve jandarmanın konuşlandırıldığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel