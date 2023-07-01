Fransa'da polis tarafından vurulan genç nedeniyle protestolar devam ediyor

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı. Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi. Gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı. Toplamda 1350 araç ateşe verilirken, 234 bina kundaklanmış veya zarar görmüştü. Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılmış, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğramıştı.