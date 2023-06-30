Fransa'da polis tarafından öldürülen genç protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoda görüntülenen Nahel'in annesi, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)
NANTERRE, 30 Haziran, (Xinhua) -- Fransa'da Salı günü 17 yaşındaki Nahel M'nin trafik çevirmesi sırasında bir polis tarafından vurularak öldürülmesi protesto edildi.
Perşembe günü düzenlenen gösteride Fransız güvenlik güçleri, çatıştığı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Fransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoya katılan insanlar, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)
Fransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoya katılan insanlar, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)
Fransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protesto sırasında güvenlik güçleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülüne tekme atan bir erkek, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)
Fransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoya katılan insanlar, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)