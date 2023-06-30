Üye Girişi
Haberler
Fransa'da polis tarafından öldürülen genç protesto edildi

Fransa'da polis tarafından öldürülen genç protesto edildi

Güncel Haberler

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M'nin trafik çevirmesi sırasında bir polis tarafından vurularak öldürülmesi protesto edildi. Gösteride çıkan çatışmada güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları dağıttı.

Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen 17 Yaşındaki Genç İçin Protesto DüzenlendiFransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoda görüntülenen Nahel'in annesi, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

NANTERRE, 30 Haziran, (Xinhua) -- Fransa'da Salı günü 17 yaşındaki Nahel M'nin trafik çevirmesi sırasında bir polis tarafından vurularak öldürülmesi protesto edildi.

Perşembe günü düzenlenen gösteride Fransız güvenlik güçleri, çatıştığı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen 17 Yaşındaki Genç İçin Protesto DüzenlendiFransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoya katılan insanlar, 29 Haziran 2023.  (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen 17 Yaşındaki Genç İçin Protesto DüzenlendiFransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoya katılan insanlar, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen 17 Yaşındaki Genç İçin Protesto DüzenlendiFransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protesto sırasında güvenlik güçleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülüne tekme atan bir erkek, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen 17 Yaşındaki Genç İçin Protesto DüzenlendiFransa'nın başkenti Paris'in batı kısımlarında yer alan Nanterre kasabasında düzenlenen protestoya katılan insanlar, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aurelien Morissard/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title