Fransa'da Polis Tarafından Öldürülen Genç Nedeniyle Çıkan Olaylarda 667 Kişi Gözaltına Alındı

Paris'in Nanterre banliyösünde polisin açtığı ateş sonucu ölen 17 yaşındaki sürücünün ardından ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda araçlar ateşe verildi ve 667 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gece saatlerinde yaşanan olaylarda 667 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olaylar, genç sürücünün öldürüldüğü Nanterre kentinde başlayıp ülke geneline yayıldı. Paris'in banliyölerinden başlayan olaylar, başkentin göbeğine kadar sıçradı ve diğer kentlerde de şiddet olayları yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylarla ilgili yeni bir kriz birimi oluşturdu.