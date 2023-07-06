Fransa'da polis tarafından öldürülen genç için tahliye talebi reddedildi

Fransa'da Versay Temyiz Mahkemesi, 17 yaşındaki Nael M'yi silahıyla öldüren polisin tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Versay Temyiz Mahkemesi'nde 27 Haziran'da genci silahıyla ateş açarak öldüren polisin tahliye istemine ilişkin duruşma yapıldı.

Ayağında elektronik kelepçe takılı sanığın, La Sante isimli hapishaneden video konferansla katıldığı duruşmada Fransız mahkemesi, tahliye talebini reddettiği polisin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Fransız televizyon kanalı, BFMTV'nin dosyaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, basına kapalı yapılan duruşmada polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Lienard, müvekkilinin kanun dışına çıkacak bir yapıda olmadığını savunarak, "Hayatı boyunca yasaları uygulayan ve saygı duyan biri oldu." ifadesini kullandı.

Müvekkilinin dışarıda polis koruması altındayken gözaltında bulunduğu yerden çok daha güvende olacağını iddia eden Lienard, "(Olay) Hayatına bir tsunami gibi vurdu, hala kendine gelmiş değil." diyerek polisi savundu.

Lineard, mahkeme kararının müvekkili için "kabus" olacağını ama yine de serbest kalması için mücadele edeceklerini kaydederek, "Ama yine de onun mücadele edecek enerjisi olacak mı? 'Mücadeleye devam' diyecek mi?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Nael'in ölümüyle patlak veren protestolarda 2 bin 508 binanın yanı sıra 12 bin 31 araç kundaklandı veya hasar gördü.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.