Fransa'da polis şiddeti suçlaması

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Idir Boumertit, Venissieux kentinde sokak ortasında bir kişiyi darbeden polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Boumertit, Fransız polisinin bir kişiyi darbettiği sırada çekilen görüntüleri X hesabından paylaştı.

Kamu düzenini sağlayan ve hukuka saygı gösteren "cumhuriyetçi bir polis" teşkilatı istediğini ifade eden Boumertit, görüntülerdeki polisin karıştığı olayla ilgili suç duyurunda bulunduğunu aktardı.

Görüntülerde yüzünü tişörtüyle gizlemeye çalışan polisin, sokak ortasında yerdeki kişiyi darbetmesi, diğer 2 polisin ise olaya herhangi bir müdahalede bulunmaması yer alıyor.

Le Progres gazetesinin haberine göre, savcılık, dün akşam Venissieux Belediye binasının yakınlarında gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlattı.