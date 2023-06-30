Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen Genç Sürücüye Tepki: Yağma ve Gösteriler Sürüyor

Fransa'da başkentin banliyösünde polis kurşunuyla öldürülen genç sürücüye tepki olarak başlayan olaylar, Strazburg'da da devam ediyor. Bir teknoloji mağazası ile 2 ünlü giyim mağazası yağmalandı, 11 kişi gözaltına alındı. Paris civarında ise 2 alışveriş merkezi yağmalandı ve 15 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde protestocuların mağaza camlarını kırdığı ve polis aracını yağmaladığı görülüyor. Olayın ardından Strazburg'da gösteri düzenlemek yasaklandı.