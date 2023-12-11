Fransa'da polis kovalamacasında kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fransa'da polis kovalamacasında skuter ile kaçarken kaza yapan 17 yaşındaki gençlerden sürücü olan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olayla ilgili açıklama yaparken, solcu milletvekilleri ise polis şiddetine tepki gösterdi.

Fransa'da polis kovalamacasında skuter ile kaçarken kaza yapan 17 yaşındaki gençlerden sürücü olan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ulusal basının Meaux Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın Ile-de-France bölgesindeki Seine-et-Marne'da 8 Aralık gecesi yerel saatle 23.00 civarında meydana kazada, skuter yolcusunun ardından genç sürücü de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Brut'e verdiği röportajda iki gencin ölümüne ilişkin, "Kimse polisin ihtarına uymadığı için hayatını kaybetmeyi hak etmiyor. Bir polis veya jandarma sizden durmanızı istediğinde durmalısınız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 17 yaşındaki gençlerin ölümü polis şiddeti ile gündeme gelen ülkede siyasilerden tepki topladı. Solcu milletvekilleri, kırmızı ışıkta geçmenin gençlerin ölümü ile sonuçlanmasına tepki gösterdi.

Olay

Suçla Mücadele Tugayı (BAC) polisleri kırmızı ışıkta geçtiğini tespit ettikleri skuterin sürücüsüne "dur" ihtarı yapmıştı.

Aynı skuterde 17 yaşındaki bir arkadaşıyla seyahat eden sürücü ise polisin ihtarına uymamıştı.

Skuterdaki gençler, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından trafik ışıklarında duran bir aracın altına girmişti.

Kazada yaralanan iki genç hastaneye kaldırılmış, skuterde arkada bulunan gencin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kazayla ilgili biri, gençlerin dur ihtarına uymamasına ilişkin olarak Chelles-Villeparisis polis merkezinde, diğeri "adam öldürme ve taksirle adam yaralama" suçlamasıyla Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) soruşturma açılmıştı.

Nael'in ölümü şiddetli protestolara neden olmuştu

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Geçen ay polisin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.