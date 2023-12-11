Üye Girişi
Haberler

Fransa'da polis kovalamacasında kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fransa'da polis kovalamacasında skuter ile kaçarken kaza yapan 17 yaşındaki gençlerden sürücü olan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olayla ilgili açıklama yaparken, solcu milletvekilleri ise polis şiddetine tepki gösterdi.

Fransa'da polis kovalamacasında skuter ile kaçarken kaza yapan 17 yaşındaki gençlerden sürücü olan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ulusal basının Meaux Savcılığına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın Ile-de-France bölgesindeki Seine-et-Marne'da 8 Aralık gecesi yerel saatle 23.00 civarında meydana kazada, skuter yolcusunun ardından genç sürücü de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Brut'e verdiği röportajda iki gencin ölümüne ilişkin, "Kimse polisin ihtarına uymadığı için hayatını kaybetmeyi hak etmiyor. Bir polis veya jandarma sizden durmanızı istediğinde durmalısınız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 17 yaşındaki gençlerin ölümü polis şiddeti ile gündeme gelen ülkede siyasilerden tepki topladı. Solcu milletvekilleri, kırmızı ışıkta geçmenin gençlerin ölümü ile sonuçlanmasına tepki gösterdi.

Olay

Suçla Mücadele Tugayı (BAC) polisleri kırmızı ışıkta geçtiğini tespit ettikleri skuterin sürücüsüne "dur" ihtarı yapmıştı.

Aynı skuterde 17 yaşındaki bir arkadaşıyla seyahat eden sürücü ise polisin ihtarına uymamıştı.

Skuterdaki gençler, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından trafik ışıklarında duran bir aracın altına girmişti.

Kazada yaralanan iki genç hastaneye kaldırılmış, skuterde arkada bulunan gencin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kazayla ilgili biri, gençlerin dur ihtarına uymamasına ilişkin olarak Chelles-Villeparisis polis merkezinde, diğeri "adam öldürme ve taksirle adam yaralama" suçlamasıyla Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) soruşturma açılmıştı.

Nael'in ölümü şiddetli protestolara neden olmuştu

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Geçen ay polisin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Fransa Kaza Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Çeyrek altın rekor fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ARALIK! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title