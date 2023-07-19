Fransa'da polis ailesi için düzenlenen bağış kampanyasına soruşturma açıldı

Fransa'da Nael M. isimli genci öldüren polisin ailesi için düzenlenen bağış kampanyasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi. Kampanyayı başlatan aşırı sağcı Jean Messiha hakkında şikayetçi olan Nael M'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou'nun suçlaması üzerine soruşturma başlatıldı. Kampanya kapsamında 1,6 milyon avro toplanmıştı.

? Fransa'da Nael M. isimli genci öldüren polisin ailesi için düzenlenen bağış kampanyasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.

Paris Savcılığından AA'ya yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Haziran'da Nael M'yi öldüren polisin ailesine destek için düzenlenen ve 1,6 milyon avro toplanan bağış kampanyasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Nael M'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou'nun kampanyayı başlatan aşırı sağcı Jean Messiha hakkında şikayetçi olması üzerine açıldı.

Adli polis soruşturma dosyasını devraldı.

Aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour'un eski sözcüsü Messiha, Nael M'yi öldüren polisin ailesini desteklemek amacıyla "Gofundme" isimli bir platformda bağış kampanyası başlatmıştı.

Ülkede tartışmalara neden olan kampanya kapsamında 1,6 milyon avro toplanmıştı.

Avukat Bouzrou, bağış kampanyasını başlatan Messiha hakkında "organize dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.

Fransa'daki protestolar

Fransa'da polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Nael M'nin öldürülmesine tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Paris, Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.