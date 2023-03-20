Fransa'da petrol rafinerilerindeki grev nedeniyle Marsilya'da akaryakıt kuyrukları oluştu

Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkan akaryakıt işçilerinin petrol rafinerilerinde grevi devam ederken, ülkenin en kalabalık ikinci kenti Marsilya'da hafta sonundan bu yana farklı akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı çıkan akaryakıt işçilerinin petrol rafinerilerinde grevi devam ederken, ülkenin en kalabalık ikinci kenti Marsilya'da hafta sonundan bu yana farklı akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Yerel basındaki haberlere göre, petrol rafinerileri çalışanları 7 Mart'tan bu yana hükümetin emeklilik reformuna karşı grev düzenliyor.

Ülkedeki 7 petrol rafinerisinden 6'sında grev devam ederken, Marsilya kentinin de içinde bulunduğu Bouche-du-Rhone vilayetinde akaryakıt tedarikinde sorunlar derinleşiyor.

Kentin faklı akaryakıt istasyonlarında hafta sonundan bu yana kuyruklar oluştu.

Hükümet, reform kapsamında emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefliyor.