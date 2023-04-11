Fransa'da patlamanın etkisiyle çöken binada ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan gecesi meydana gelen patlamanın ardından çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Marsilya Savcısı Dominique Laurens, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğunu ama bu bilginin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Enkazdan şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirten Laurens, arama kurtarma çalışmalarının hassasiyetle devam ettiğini söyledi.

Olay

Fransa'nın Marsilya kentinde 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece Tivoli semtindeki 5 katlı bir binada meydana gelen patlamanın ardından çökme yaşanmış, ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralanmıştı.

Çevre binalardan da 200 kadar kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Olaya ilişkin soruşturma açılmış, yetkililer patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını açıklamıştı.