Fransa'da bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanmayı önleyecek "özel yasa" Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncelleme:
Fransa'da 2026 bütçesi üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet, kapanmayı önlemek adına 'özel yasa' kabul etti. Bu yasa, devletin mali işlemlerinin devamını sağlayacak.

Fransa'da, Parlamento'da 2026 bütçesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ülkede kapanmayı önleyecek "özel yasa" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fransa'da bu hafta parlamento tarafından kapanmayı önlemek için kabul edilen "özel yasa" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bütçeyle ilgili bu özel yasa, hükümet bütçesi onaylanana kadar devletin vergi toplama ve kamu çalışanlarının maaş ödemeleri gibi rutin mali işlemlerinin devam etmesini sağlayacak.

Gelecek aydan itibaren Parlamento'da hükümet bütçesi üzerindeki müzakerelerin sürdürülmesi bekleniyor.

Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilen ancak Senato'da reddedilen bütçe tasarısında uzlaşı sağlanamamıştı. Bu amaçla parlamenterlerden oluşan Karma Komisyon'un 19 Aralık'taki toplantısında da ilerleme kaydedilememesinin ardından hükümet, bütçe tıkanıklığını aşmak için harekete geçmişti.

Hükümet, yeni mali yılda kamusal işleyişin devamını sağlayacak ve kapanmayı önleyecek özel yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Özel yasa tasarısı 23 Aralık'ta aynı gün hem Ulusal Meclis hem de Senato'da yapılan oylamanın ardından kabul edilmişti.

Fransa'da 2025 bütçesi üzerinde de uzlaşı sağlanamamış ve 18 Aralık 2024'te kapanmayı önlemek için "özel yasa" yürürlüğe konmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
500

